Vidéo : L'Argentine est-elle le « chouchou » de la FIFA ? Scaloni répond

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, a répondu aux rumeurs suggérant que la FIFA aurait favorisé les « danseurs de tango », après la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Argentins, menés 2-0 par l’Égypte dimanche dernier, ont renversé la vapeur en inscrivant trois buts dans les dernières minutes pour se hisser en quarts de finale.

La rencontre a été émaillée de décisions arbitrales controversées, les Égyptiens ayant contesté la validité du troisième but argentin et réclamé un penalty en faveur de Mohamed Salah en début de partie.

En début de seconde période, l’arbitre français François Litxer a par ailleurs annulé un but égyptien pour une faute signalée sur Marwan Attia juste avant la conclusion.

Ces controverses ont poussé certains observateurs à accuser la FIFA de favoriser systématiquement l’Argentine, présentée comme le « chouchou » de l’instance.

Interrogé en conférence de presse, après la rencontre face à l’Égypte, sur sa gestion de ces accusations, Scaloni a coupé court : « Je ne suis pas les réseaux sociaux, je ne les regarde pas, c’est tout. »

Il a ajouté : « Si on ne s’y intéresse pas, on ne s’en rend pas compte. Le fait est que n’importe qui peut aujourd’hui écrire et publier ce qu’il veut, sans que cela ne repose forcément sur des faits. »

Il a conclu : « Parfois, une petite chose comme celle-ci prend des proportions énormes, n’est-ce pas ? ».

Il a conclu : « Il ne faut pas accorder d’importance à cela ; les réseaux sociaux fonctionnent ainsi : ils ont des aspects positifs, mais aussi des aspects négatifs. »

Et il a conclu : « Aujourd’hui, dès que quelqu’un écrit quelque chose, cela se répand très vite, et en une seconde, on le retrouve partout, mais bon, on n’y prête pas attention. »







