Vidéo – L’analyste de l’émission espagnole El Chiringuito réagit au match de Mbappé : « C’est une honte. »

Thomas Ronsero, analyste vedette de l’émission « El Chiringuito » et rédacteur en chef adjoint du journal « AS », a vivement critiqué l’arbitre Alberola Rojas, qui a dirigé la rencontre entre le Real Madrid et Gérone lors de la 31^e journée de Liga.

Dans les dernières minutes de la rencontre, Kylian Mbappé, l’attaquant du Real, avait reçu un coup au visage de la part de Victor Reus, joueur de Gérone, dans la surface de réparation, blessure sanglante à l’appui.

L’arbitre Alberola Rojas n’a pas accordé de penalty aux Merengues, et l’équipe VAR dirigée par Trujillo Suárez ne l’a pas convoqué pour revoir l’action et corriger sa décision.



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« C’est un énorme mensonge… C’est un scandale », a-t-il asséné dans une vidéo diffusée par le journal AS.

Il a ajouté : « C’est un scandale que l’arbitre vidéo ait fermé les yeux là-dessus. La coupe est pleine. Madrid joue peut-être mal, mais la règle doit être appliquée. Je ne me tairai plus. »

Et de conclure : « S’ils ne veulent pas de Liga, qu’ils la gardent pour eux. Ce n’est pas une Liga, c’est une catastrophe… L’arbitre de terrain peut se tromper, mais pas l’arbitre vidéo ; il refuse tout simplement de consulter les images. »





