VIDÉO : « Je ne suis pas ici pour donner des conseils à Mikel Arteta » - Pep Guardiola, visiblement agacé, rétorque à un journaliste qui lui pose une question sur le titre de champion d'Angleterre de l'Arsenal

Pep Guardiola, perplexe, a rejeté une question d'un journaliste concernant Mikel Arteta, qui vise son premier titre de Premier League en tant qu'entraîneur, insistant sur le fait qu'il n'avait pas assisté à la conférence de presse d'avant-match pour donner des conseils au manager d'Arsenal. Manchester City affrontera Leeds samedi soir et tentera de réduire l'écart en tête du classement à deux points, les Gunners ne jouant pas avant dimanche, où ils recevront Chelsea.