VIDEO - Il marque un corner direct à ras de terre, de l’extérieur du pied !

Qui ne tente rien, n’a rien. En football, la maxime vaut parfois plus qu’ailleurs tant les matchs ne tiennent parfois qu’au bon vouloir d’un joueur, capable d’illuminer la rencontre par un geste : un dribble, une frappe, une passe ou… les deux derniers en même temps.

Le corner ultime

Damian "Kitu" Diaz l’a fait, vendredi, à l’occasion du premier match de la phase de poules de la Copa Sudamericana entre Barcelona SC et Wanderers (4-2). Et peu avant l’heure de jeu, alors que son équipe menait déjà 3-1, le natif de Rosario a réalisé un geste incroyable.

BRAVO MONSIEUR 🤝 pic.twitter.com/TuGuI8npl4 — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) April 10, 2022

Un corner rentrant ! Déjà vu, allez-vous dire. D’accord, mais un corner rentrant à ras de terre ? Plus rare, certes. Toujours pas convaincus ? Alors que penser d’un corner rentrant à ras de terre ET inscrit de l’extérieur du pied, le tout en une fraction de secondes ?

Clairement exceptionnel !

Ici, le terme exceptionnel n’est sans doute pas galvaudé. Du haut de ses 35 ans, Damian "Kitu" Diaz a fait preuve de malice et (surtout) de beaucoup de talent pour inscrire ce but somptueux, et nos yeux à tous l’en remercient.