Vidéo : Ibrahimović surprend Klopp en direct avec un coup et un message !

Retiré des terrains, Zlatan Ibrahimović continue de faire parler de lui. Lors d’une émission en direct, l’attaquant suédois a surpris l’entraîneur allemand Jürgen Klopp d’une petite tape amicale accompagnée d’un message personnel, déclenchant une vague de réactions sur les réseaux sociaux.

La Coupe du monde 2026 verra la présence de nombreuses stars et légendes venues commenter et analyser les matchs, aussi bien depuis les studios que depuis les stades qui accueillent les rencontres.

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Alors que l’Allemand se trouvait en coulisses pour analyser la rencontre entre le Maroc et la France sur la chaîne « magenta tv », l’ancien attaquant suédois a fait irruption, lui a adressé une petite tape amicale puis l’a serré dans ses bras, déclenchant les rires de l’assistance.

La star suédoise a alors lancé en direct : « C’est le meilleur », exprimant sans détour son admiration pour le technicien allemand et rappelant leur relation amicale.

La séquence, immédiatement relayée sur les réseaux sociaux, a confirmé la capacité d’Ibrahimović à voler la vedette grâce à un mélange de humour et d’assurance.







