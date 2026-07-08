Ibrahim Hassan, le directeur de la sélection égyptienne, a expliqué la signification du geste effectué par son frère Hossam Hassan, le sélectionneur des Pharaons, en toute fin de match contre l’Argentine mardi dernier. La rencontre s’est conclue par une victoire 3-2 du Tango en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons menaient grâce à des réalisations de Yasser Ibrahim et Mostafa Zico, avant que l’Argentine ne renverse la vapeur en fin de match par Cristian Romero, Lionel Messi puis Enzo Fernández, auteur du but victorieux à la 2^e minute du temps additionnel, qualifiant les « Tango » pour les quarts de finale.

Les joueurs et le staff technique des « Pharaons » ont contesté la décision de l’arbitre français François Litxer après le troisième but de l’Argentine, invoquant une faute en faveur de l’Égypte en début d’action, et la tension est montée d’un cran sur les bancs de touche à l’approche du coup de sifflet final, l’arbitre ayant brandi un carton jaune à la 98^e minute à l’encontre d’un membre du staff technique égyptien. C’est alors que Hossam Hassan a adressé le signe « X » en direction de l’arbitre, une réaction qui a immédiatement suscité des interrogations.

Geste parfois employé pour signaler un incident à caractère raciste, même si l’intention exacte de l’entraîneur reste à préciser.

Interrogé par téléphone sur la chaîne MBC Égypte 2, Ibrahim Hassan a clarifié la signification du geste : « La FIFA affiche des consignes dans les vestiaires indiquant que ce signe doit être utilisé pour signaler une injustice. »

Il a ajouté : « Hossam Hassan a mis l’arbitre dans l’embarras avec ce geste ; celui-ci s’est donc dirigé vers lui, l’a menacé et lui a donné un avertissement, et il voulait l’expulser du terrain. »

Il a poursuivi : « L’arbitre ne savait pas comment réagir face à Hossam Hassan : devait-il respecter les consignes de la FIFA, d’autant plus qu’il s’agit d’un geste autorisé, ou laisser transparaître sa rancœur et l’expulser ? »

Il a conclu : « Il y a eu tout un cirque avant le match, avec les protestations de l’Argentine contre l’arbitre français, mais c’est nous qui en avons finalement fait les frais, et nous ne savons pas si cela s’est produit sur ordre ou de la propre initiative de l’arbitre. »

Il a conclu : « Nous n’avons pas perdu sur le terrain ; perdre ne nous dérange pas quand c’est sur le terrain, mais nous avons joué et marqué trois buts (dont un a été annulé). »

Il a conclu : « Ces derniers jours ont prouvé que la sélection égyptienne peut tenir tête à n’importe quel adversaire. Hossam répète toujours aux joueurs : “Crois en toi” avant la rencontre amicale face au Brésil. Un match, c’est 11 contre 11, et c’est celui qui montre le plus de détermination qui gagne. »







