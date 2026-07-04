Ashraf Hakimi, le capitaine des Lions de l’Atlas, a de nouveau été décisif lors de la Coupe du monde 2026. Samedi soir, en huitièmes de finale face au Canada, il a délivré une passe décisive.

Sa passe décisive, servie à la 50^e minute de la seconde période, a permis à Ezzedine Ounahi d’ouvrir le score face au Canada.

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Rappelons qu’il avait déjà adressé une passe décisive au Canada lors de la victoire 2-1 en phase de groupes du Mondial 2022.

Il s’agit de sa troisième passe décisive en Coupe du monde : une première en 2022, puis une contre Haïti et désormais celle face au Canada dans l’édition en cours.

Au total, le latéral « volant » compte désormais 20 passes décisives en 101 sélections avec le Maroc.







