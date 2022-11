VIDEO : Endrick imite la célébration "sieste" de Cristiano Ronaldo

Palmeiras a été sacré champion du Brésil, le phénomène Endrick a encore marqué… et il a imité la célébration d’un des deux GOAT.

Les deux plus grands joueurs de l’histoire du ballon rond s’appellent Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Deux GOAT(s). Certains préfèrent l’Argentin, d’autres le Portugais, et le phénomène Endrick semble avoir choisi son camp.

Endrick grand fan de CR7

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Palmeiras a été sacré champion du Brésil en battant Fortaleza (4-0). Et la pépite de 16 ans a encore fait trembler les filets avant d’imiter la célébration… de CR7, qui mime une sieste à chaque fois qu’il score depuis maintenant plusieurs semaines.

"Mes inspirations ? Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland, Mbappé... Je veux juste être Endrick, montrer aux gens qui je suis. Je ne veux pas être comme les autres. Mais bien sûr, mes références sont celles-ci, les gars qui jouent bien actuellement", a expliqué le Brésilien dans des propos rapportés par Daily Mercato, au terme d'un match dont vous pouvez voir les temps forts ci-dessous

Déjà un clin d’oeil pour Haaland

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’Endrick imite la célébration d’un grand attaquant du Vieux Continent, lui qui célèbre très souvent comme Erling Haaland avec un doigt sur l’oreille et l’autre en l’air. Pour rappel, l’attaquant de Palmeiras est courtisé par les plus grands clubs du monde, et avantage au Real Madrid pour l’instant…