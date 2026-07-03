Le journaliste saoudien Khaled Al-Shneef a adressé un message codé à la sélection saoudienne, prenant pour exemple Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, après que ce dernier a mené les « Pharaons » en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

« L’Amir » a guidé les Pharaons vers les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois de leur histoire, après avoir éliminé l’Australie aux tirs au but vendredi, en seizièmes de finale, le match s’étant achevé sur un score de 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.

Dans l’émission « Dorina Ghir » diffusée sur la chaîne « Al-Saoudia », Al-Chenef a déclaré : « Ceux qui connaissent Hossam Hassan de près savent que c’est un homme qui agit avec son cœur avant même de réfléchir. »

Il a ajouté : « Quand je regarde l’équipe d’Égypte, c’est comme si je voyais Hossam et Ibrahim Hassan jouer, se battre pour chaque ballon, avec cet enthousiasme et cette envie. On ressent même ses émotions avant et pendant le match ; il se donne à 200 % pour son équipe. »

Il a conclu : « C’est pourquoi ce sélectionneur national est unique en son genre, tant par ses émotions et son amour pour la patrie que par son travail. »

La sélection saoudienne avait fait appel à l’entraîneur grec Georgios Donis moins de deux mois avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, écartant ainsi le Français Hervé Renard, alors que le technicien local Saad Al-Shehri était pressenti pour le poste.

Donis n’a pas réussi à apporter un plus aux « Verts », éliminés dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Ils ont terminé derniers du groupe H avec deux points, récoltés lors de matchs nuls contre l’Uruguay et le Cap-Vert, avant de s’incliner 4-0 face à l’Espagne.