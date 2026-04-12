Vidéo : Ederson blessé par un projectile lors d’un match du championnat turc

Le gardien brésilien Ederson, qui évolue désormais au club turc de Fenerbaçhe, a été blessé par un projectile lancé depuis les tribunes lors de la victoire 4-0 de son équipe face à Kayseri Spor samedi en Süper Lig.

Selon le journal Mirror, l’ancien gardien de Manchester City a été atteint par un projectile lancé depuis les tribunes.

L’international brésilien est resté au sol, se tenant le visage dans la douleur, tandis qu’une caméra de télévision se rapprochait pour capturer son expression.

Des images diffusées après la rencontre montrent que l’appareil était fixé au bout d’un long bras articulé. Dès qu’Ederson l’a aperçu, il l’a repoussé avec véhémence, provoquant les sifflets d’une partie du public.

Malgré ce geste antisportif, le portier a préservé ses cages inviolées lors de la large victoire de son équipe, et le club de Kayseri Spor « pourrait faire l’objet de sanctions disciplinaires ultérieures en raison de cet incident », rapporte le quotidien britannique.

Lire aussi : Une absence qui interpelle : le point sur la situation de la star du Bayern avant le clasico contre le Real

Lire aussi : Coup de théâtre... La direction de Liverpool joue avec le feu avant le choc contre le PSG

Lire aussi : Flick dénonce l'arrogance de Simeone... L'Atlético entre le rêve de la Ligue des champions et le spectre d'une saison catastrophique . Fenerbahçe (66 points), qui n'a plus été

sacré champion de Turquie depuis 2014, tente de rattraper son rival traditionnel, le leader Galatasaray, lequel a toutefois disputé une rencontre de plus.

Après une première défaite de la saison concédée face à Fatih Karagümrük, le club stambouliote a immédiatement réagi en enchaînant trois succès de rang, avec neuf buts marqués, dont une victoire contre Beşiktaş, actuel quatrième du classement.

Lire aussi : Scénario de derby et défaillance du Real… Barcelone tisse tranquillement sa toile autour du titre de la Liga

Lire aussi : Entre le Maroc et la France… Pourquoi Ayoub Bouadi n’a-t-il pas encore pris sa décision ?

Lire aussi : Le fiasco de Hakimi et l’affaire de la star libyenne… Un arbitre de « deuxième division » pour Liverpool-PSG