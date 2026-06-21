Vidéo : D’un geste à la Messi, Lamine Yamal raille les supporters saoudiens

Lamine Yamal, la jeune star de l’équipe d’Espagne, a adressé un geste ironique aux supporters saoudiens à l’issue de la rencontre les opposant lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les coéquipiers de Yamal l’ont emporté 4-0 ce dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis), lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Après la rencontre, le jeune attaquant a publié sur son compte Instagram une vidéo de supporters saoudiens scandant : « Où est Yamal ? »

Dans la même publication, il a ajouté plusieurs clichés pris durant la rencontre, accompagnés de la légende « Je suis là », en référence à son but inscrit dès les premières minutes qui a lancé la large victoire des « Matadors ».

En légende d’une photo où il apparaît à genoux après son but, il a ajouté : « Allez l’Espagne, merci pour votre soutien, toujours avec Dieu ».

Rappelons que les mêmes supporters saoudiens avaient déjà utilisé ce chant pour railler la star argentine Lionel Messi, après la victoire 2-1 des « Verts » sur l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, en scandant : « Où est Messi… On lui a cassé l’œil. »

Rappelons que ce but était le premier de Yamal en Coupe du monde, inscrit lors de sa première titularisation dans la compétition ; il est ainsi devenu le deuxième plus jeune joueur espagnol à marquer dans l’histoire de l’épreuve.