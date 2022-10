VIDEO - Clermont-Brest - La vive émotion de Gastien, accusé de racisme par Slimani

Accusé de racisme par Islam Slimani, Johan Gastien était très ému en zone mixte et rejette tous propos racistes.

C'est la polémique du jour en Ligue 1. Lors du match entre Clermont et Brest (1-3), l'attaquant algérien du Stade Brestois, Islam Slimani, affirme avoir été victime d'une insulte raciste de la part de Johan Gastien, un joueur de Clermont.

NOTRE ARTICLE DÉTAILLÉ : CLERMONT - BREST : SLIMANI PRETEND AVOIR ÉTÉ VICTIME D'INSULTES RACISTES

Après la rencontre, au micro de France Bleu Breizh Izel, Johan Gastien a rejeté avoir tenu des propos racistes à l'encontre d'Isman Slimani, l'accusant à son tour : « Il n'y a pas que des gens intelligents pour moi sur le terrain, c'est comme ça, c'est regrettable. Notamment d'un mec qui a 500 matches en professionnel, ça m'emmerde un peu. Quand ça chambre et que ça parle c'est comme ça, c'est sur le terrain. Il dit beaucoup de choses mais ce qui me rassure c'est qu'il y a mes collègues à côté, mes collègues de Brest qui disent qu'il n'est pas tout à fait net. Je suis tranquille dans ma peau. »

Un journaliste présent en zone mixte alors posé la question suivante au joueur de Clermont : « Johan, clairement, vous ne lui avez pas dit sale arabe ? »

La réponse de Gastien a été directe : « Non, jamais je dirai ça. Le problème dans cette histoire c'est que c'est moi qui passe pour un con. Je sais ce que j'ai dit et comme je vous l'ai dit, les collègues sur le terrain ont aussi entendu ce qui s'est passé. Quand lui, par contre, il insulte, c'est toujours plus facile. Il n'y a pas de soucis mais je sais qu'à chaque match c'est comme ça. C'est le jeu mais c'est regrettable car ça me faire passer pour un con. Je n'aime pas ça et je sais comment ça se passe après sur les réseaux sociaux. Ça fait partie du foot mais je n'ai pas la mémoire courte donc je m'en souviendrais à un moment donné. »

En fin d'interview, très ému et au bord des larmes, Gastien a dit qu'il était farouchement opposé au racisme : « Je défends des choses qui sont contre ça et ça me fait chier de voir un mec qui te souhaite du malheur sur le terrain et qui veut te casser tout du long, ça m'emmerde, ça me désole. »