VIDÉO : « Ce serait bien si nous commencions à marquer plus de buts ! » - Arne Slot exige des améliorations de la part des attaquants de Liverpool, qui manquent d'efficacité, afin de « se faciliter la tâche »

Arne Slot a déclaré aux attaquants de Liverpool qu'il serait « bien » qu'ils commencent à marquer plus de buts afin de rendre les victoires « plus faciles ». Les Reds ont remporté une victoire serrée 1-0 contre Sunderland mercredi soir, ce qui leur permet de rester dans la course pour terminer parmi les quatre premiers. Bien que le Néerlandais se soit réjoui du résultat, il a exhorté les joueurs de Merseyside à être plus efficaces.

Traduit automatiquement par GOAL-e