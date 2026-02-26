Traduit par

VIDÉO : Carlton Cole, légende de West Ham, parle de ses frustrations à Chelsea, de son respect pour Harry Kane et de son amitié avec 50 Cent dans le dernier podcast Beast Mode On

Dans le dernier épisode du podcast Beast Mode On, l'ancien attaquant de West Ham et de l'Angleterre Carlton Cole rejoint Adebayo Akinfenwa pour discuter de sa vie à Chelsea et de sa décision de quitter les Blues, de la façon dont il a mis José Mourinho en colère en fréquentant les boîtes de nuit, des conseils de vie que lui a donnés 50 Cent, et bien plus encore.