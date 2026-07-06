Vidéo : Azteca salue Bellingham… Un exploit historique qui évoque Maradona

Lors d’une soirée majeure de sa carrière internationale, Jude Bellingham a transformé le stade Azteca en son propre terrain d’expression, guidant l’Angleterre vers un départ fulgurant face au Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Ses performances lui ont valu une série de records historiques qui l’alignent désormais aux côtés des plus grandes stars du football, au premier rang desquels figure la légende argentine Diego Maradona.

En inscrivant un doublé face au Mexique au stade Azteca lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, il a gravé son nom en lettres d’or dans les annales de l’épreuve.

Selon les données d’Opta, il est le premier joueur à inscrire un doublé au stade Azteca depuis Diego Maradona, auteur d’une telle performance en demi-finale de l’édition 1986 contre la Belgique. avec un intervalle de seulement 98 secondes entre ses deux réalisations.

Selon le compte spécialisé « Mr Chip », ses deux réalisations n’ont été séparées que de 98 secondes, lui valant le troisième doublé le plus rapide de l’histoire des phases finales de la Coupe du monde. et du Français Kylian Mbappé, auteur d’un doublé en 1 minute et 35 secondes contre l’Argentine en finale de l’édition 2022.

Selon Squawka, il porte ainsi à cinq son total de buts en phase finale sous le maillot anglais, dépassant Michael Owen et Sir Bobby Charlton, bloqués à quatre.

Enfin, le site français « Stats Foot » rappelle que Bellingham est seulement le deuxième Anglais à inscrire un doublé en huitièmes de finale de la Coupe du monde, après Gary Lineker, auteur d’une telle performance contre le Paraguay le 18 juin 1986.