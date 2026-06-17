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Vidéo : Après son triplé, Henry assène : « Messi et ce gars sont tout simplement tombés de la Lune ! »

Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Coupe du monde
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
T. Henry
L. Messi
C. Ronaldo
Argentine
Algérie
É.-U.
Portugal
Congo-Kinshasa
France

La balle est dans le camp de Cristiano.

L’ancien international français Thierry Henry, figure emblématique du football tricolore, a salué la performance de Lionel Messi lors de la victoire de l’Argentine face à l’Algérie pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026. Selon lui, le capitaine des Albicelestes et Cristiano Ronaldo évoluent dans une dimension à part, loin au-dessus du commun des joueurs.

L’attaquant du PSG a signé un hat-trick, offrant à l’Albiceleste une victoire 3-0 mercredi matin et lui permettant de prendre dès l’entame la tête du classement des buteurs.

« Écoutez-moi bien, cet homme-là et celui qui jouera demain (Cristiano)... tous les deux viennent de la lune », a déclaré Henry lors de son passage sur la chaîne « Fox Sports ».

Il a ajouté : « L’Argentine nous a également rappelé qu’elle est toujours tenante du titre. Il ne faut pas l’oublier. »

La star française a poursuivi : « Mais Leo, c’est différent… C’est une tout autre histoire. »

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Sans oublier de lancer un défi à son éternel rival : « Comme on dit à la mi-temps… Ronaldo, c’est à toi de jouer maintenant. »

Ces propos interviennent après une soirée historique pour Messi, auteur du premier hat-trick de sa carrière en Coupe du monde et désormais à 16 buts dans l’épreuve, égalant ainsi le record du meilleur buteur de l’histoire du tournoi.

Ronaldo, lui, s’apprête à débuter avec le Portugal face au Congo, et les supporters trépignent d’impatience de voir comment la star portugaise répondra à l’exploit de son rival historique.

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