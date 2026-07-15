Vidéo : après ses célébrations endiablées, le roi d’Espagne assiste à la finale de la Coupe du monde

Le roi Felipe VI d’Espagne se rendra aux États-Unis pour assister à la finale de la Coupe du monde 2026, programmée dimanche prochain au stade d’East Rutherford, dans la banlieue de New York.

Le palais royal a confirmé ce mercredi, dans des déclarations rapportées par le journal espagnol « Sport », que le roi assisterait à la rencontre en compagnie de sa famille, précisant : « Ils iront tous les quatre », en référence au roi Felipe VI, à son épouse la reine Letizia et à leurs deux filles, les princesses Leonor et Sofia.

Cette présence royale intervient après la qualification méritée de la Roja pour la finale, suite à sa victoire deux buts à zéro contre la France en demi-finale, disputée mardi soir au Texas. L’Espagne n’est plus qu’à un match d’un deuxième sacre mondial, face au vainqueur de la rencontre Argentine-Angleterre.

Après la rencontre, le sélectionneur Luis de la Fuente a confié avoir reçu un appel du souverain : « C’est un immense honneur que notre roi nous appelle et nous témoigne sans cesse son intérêt et ses encouragements. C’est nous qui avons fait la joie de tout un pays. »

Le souverain avait déjà assisté à la demi-finale en famille à Barcelone ; une vidéo largement partagée le montre célébrant avec ferveur, aux côtés de la reine Letizia et de leurs filles, l’unique but qui a propulsé la Roja en finale.