Vidéo... Al-Shneif : les absences de Al-Dosari et Savic ont mis Inzaghi en difficulté !

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur du club Al-Hilal, a essuyé de vives critiques dans les médias à la suite du match nul décevant de son équipe face à Al-Taawoun (2-2), lors de la rencontre qui les a opposés dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen, ce qui a suscité un vif débat sur la performance de l'équipe et les décisions de l'entraîneur pendant le match.

Grâce à ce match nul, Al-Hilal porte son total à 65 points, à égalité avec Al-Ahli, troisième, et à 5 points du leader Al-Nassr, à 7 journées de la fin.

Le journaliste Khaled Al-Shneef a déclaré dans son émission saoudienne « Dorina Ghair » : « Al-Hilal est l'exemple même de l'aléatoire et du chaos technique cette saison, ce qui s'est clairement vu face à Al-Taawoun, en raison de l'absence de Salem Al-Dossari et de Sergej Savic. »

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Il a ajouté : « Il est vrai que le Hilal n’a pas encore perdu, mais il gagne et fait match nul grâce à des décisions individuelles des joueurs, et l’entraîneur n’apporte rien pour le disculper. »

Il a conclu : « Al-Hilal n'a ni style de jeu ni identité claire, et à mon avis, il va perdre le championnat à coup sûr, car l'écart avec Al-Nassr s'est creusé à sept journées de la fin de la saison. »







