Vidéo : Al-Nasr bat Al-Najma en 86 secondes

Al-Nasr a décidé de punir son adversaire, Al-Najma, en inscrivant un doublé spectaculaire en seulement 86 secondes lors de la rencontre qui opposait les deux équipes ce vendredi soir, dans le cadre de la 27e journée du championnat Roshen.

Al-Najma avait ouvert le score à la 44e minute de la première mi-temps grâce à Rakan Rajeh, qui a converti en but une superbe passe reçue dans la surface de réparation.

Mais Al-Nasr a décidé de punir les visiteurs en seulement 86 secondes, Abdullah Al-Hamdan égalisant à la 8e minute du temps additionnel.

Il s'agit du quatrième but d'Al-Hamdan sous le maillot d'Al-Nassr toutes compétitions confondues, dont trois en championnat Roshen et un seul en Ligue des champions de l'Asie 2.

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La star sénégalaise Sadio Mané a fait son retour en marquant un but magnifique d'une frappe fulgurante, passant par la gauche et envoyant le ballon au fond des filets, moins d'une minute plus tard.

Mané a retrouvé le chemin des filets après 34 jours d'absence, son dernier but remontant à la rencontre contre Al-Fayha le 28 février dernier.