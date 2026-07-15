Des affrontements ont éclaté entre des groupes de supporters dans la ville américaine d'Atlanta, quelques heures avant la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Argentine et l'Angleterre. La police a interpellé trois personnes et est intervenue pour rétablir le calme.

Les incidents ont éclaté lors d’un rassemblement de supporters argentins : des échanges verbaux entre partisans de San Lorenzo et d’Huracán ont rapidement dégénéré en affrontements physiques, puis en jets de chaises et de planches de bois, plongeant la zone dans le chaos.

Cet incident survient alors que les forces de sécurité, concentrées sur la prévention d’éventuels affrontements entre Argentins et Anglais – des zones distinctes ayant été aménagées à l’intérieur du stade pour les deux camps –, ont dû faire face à une violence inattendue au sein même du contingent argentin.

Selon les chaînes argentines TYC et Olé, des provocations échangées sur les réseaux sociaux avaient précédé l’incident, rappelant des heurts similaires lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

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La rencontre informelle regroupait des représentants de plusieurs clubs argentins, parmi lesquels Racing, Excursionistas, Barracas Central, Almirante Brown, Belgrano et Independiente Rivadavia, ainsi que d’autres formations de divisions inférieures.

Dès les premiers heurts, plusieurs supporters ont pris la fuite. La police locale est rapidement intervenue à la suite des signalements des témoins et a rétablit le calme. Trois individus, qui ont poursuivi les agressions, ont été interpellés.

Selon les autorités sécuritaires argentines, toute personne dont l’implication sera prouvée et l’identité confirmée encourra une interdiction définitive de stade.

Selon les chaînes, plusieurs d’entre eux avaient déjà été sanctionnés avant que ces mesures ne soient levées à l’approche de la Coupe du monde.

Cet incident accentue l’inquiétude des organisateurs, déjà confrontés au risque d’affrontements entre supporters argentins et anglais, mais aussi à des violences internes au camp argentin.

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