Vidéo : À la mi-saison, Karim Benzema pourrait-il rejoindre Al-Dir'iya ?

Selon plusieurs reportages télévisés, l’attaquant français Karim Benzema, actuellement sous contrat avec Al-Hilal, s’apprête à rejoindre Al-Dir’iya lors du prochain mercato estival.

Le club d’Al-Dir’iya a accédé à la Ligue Roshen saoudienne pour la première fois de son histoire, après avoir battu Al-Ula en finale des barrages de promotion de la Ligue Yello de première division, en mai dernier.

Depuis son accession à la Saudi Pro League, le club a été associé à plusieurs joueurs de renom, dont le dernier en date est l’attaquant français Karim Benzema, alors que des rumeurs l’annoncent en partance d’Al-Hilal lors du mercato estival.

Le journaliste saoudien Khaled Al-Shneef a toutefois démenti ces rumeurs dans l’émission « Dorina Ghir » diffusée sur la chaîne « Al-Saoudia », affirmant qu’elles étaient infondées à 100 %.

L’attaquant français avait rejoint Al-Hilal lors du dernier mercato d’hiver, en provenance d’Al-Ittihad, club pour lequel il évoluait depuis l’été 2023, date de son arrivée en Arabie saoudite en provenance du Real Madrid.

Mais l’avant-centre n’a pas encore convaincu sous le maillot bleu, en raison de blessures à répétition qui l’ont tenu éloigné des terrains.

En 13 apparitions sous le maillot d’« Al-Zaeem », l’attaquant de 38 ans a tout de même trouvé le chemin des filets à 9 reprises et délivré 5 passes décisives.