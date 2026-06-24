Vidéo : À l'image du grand Haaland… Ferdinand tacle les détracteurs de Ronaldo : « Taisez-vous ! »

Rio Ferdinand n’a jamais caché son admiration pour Cristiano Ronaldo, ni l’amitié qui les unit. Mardi, après avoir vu son ancien coéquipier des Red Devils inscrire un doublé face à l’Ouzbékistan, l’ex-défenseur de Manchester United n’a pu contenir son enthousiasme.

Il s’est aussitôt connecté à X pour publier plusieurs messages célébrant la performance du capitaine portugais, qui a une nouvelle fois laissé son empreinte sur la Coupe du monde.

Dès l’ouverture du score par Ronaldo, Ferdinand a exprimé sa joie d’un bref « Vive Ronaldo ! ».

Après le deuxième but, œuvre de Nuno Mendes, il a ironisé : « Mais Cristiano n’est pas un joueur collectif », rappelant au passage la critique récurrente selon laquelle la star portugaise garderait les coups francs pour elle.

Après le deuxième but de la star, Ferdinand a posté six emojis rieurs suivis d’un bref « Et encore un but ! ».

Ce doublé suffit à illustrer son propos : à 41 ans, le capitaine portugais reste décisif au moment où il le faut, en Coupe du monde, malgré les interrogations sur sa condition physique.

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Le journal Marca a commenté cette « défense » de Ferdinand en précisant que l’ancien défenseur a ensuite publié une vidéo plus sérieuse : « Cristiano ! Mon Dieu, il ne plaisante pas : Cristiano Ronaldo a déjà laissé son empreinte sur cette édition de la Coupe du monde. Et vous savez quoi ? À tous les sceptiques… Comment pouvez-vous douter d’un homme en passe d’atteindre les mille buts ? Le meilleur buteur portugais de l’histoire de la Coupe du monde : il vient de dépasser le grand Eusébio ».

Il est le seul joueur encore en vie à avoir marqué lors de six éditions de la Coupe du monde. Dire que cet homme est fini, qu’il ne devrait pas jouer, qu’il nuit à l’équipe… Il n’y a pas beaucoup d’attaquants sur cette planète capables de se déplacer ainsi. Son timing, son explosivité et sa frappe sont toujours là. Et puis ce deuxième but : à 41 ans, il sprinte derrière une jeune charnière centrale, en Coupe du monde, avant de conclure comme Haaland. Le grand Haaland. »

Ferdinand conclut : « Profitons de ces joueurs. Ne les critiquons pas, admirons-les ! J’adore ce genre de performances. Et pour ceux que ça agace… », Puis, dans un éclat de rire, il a lancé à ceux qui remettent en cause la place de CR7 en sélection : « Taisez-vous ! »

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