Victor Osimhen inscrit son premier but en Serie A avec le Napoli et envoie un message politique

Depuis son arrivée record au Napoli, Victor Osimhen avait conquis tout son monde. Que ce soit la presse napolitaine, ses coéquipiers ou son entraîneur Gennaro Gattuso, tous ont loué les qualités de l’ancien attaquant de . Seulement, après trois journées de championnat, le Nigérian n’avait toujours pas trouvé le chemin du but, malgré des passes décisives.

C’est désormais chose faite puisque Osimhen a participé au festival offensif du Napoli face à l’ Bergame (4-1). Le Super Eagle est venu mettre la tête sous l’eau aux Bergamasques juste avant la mi-temps avec un quatrième but.

Pour sa première réalisation dans le championnat italien, l’ancien Lillois a envoyé un message aux autorités nigérianes. Face à la situation actuelle dans son pays d’origine, l’attaquant a appelé à la fin des violences policières avec un tee-shirt #EndPoliceBrutalityInNigeria.

Victor Osimhen held up a shirt reading '#EndPoliceBrutalityInNigeria' after scoring his first goal for Napoli today 🇳🇬 pic.twitter.com/MWETxFk6mO