Victor Moses veut rester à l’Inter

L’attaquant nigérian, Victor Moses, a exprimé son désir de continuer son parcours avec l’Inter Milan.

Prêté jusqu’à la fin de la saison par , Moses se plait beaucoup à l’ . Surtout, il est très heureux de jouer sous les ordres d’Antonio Conte, qu’il a déjà connu chez les Blues.

L’ex-international nigérian a confié à la presse transalpine : «C'est un grand homme et un entraîneur, je connais bien ses méthodes. Il veut le meilleur de ses joueurs et c'est la raison principale pour laquelle je suis ici parce que j'ai travaillé avec lui et je sais ce qu'il veut: il veut juste que nous sortions, travaillions dur et nous amusions tout en mettant notre idée du football en pratique. »

L'article continue ci-dessous

Moses a reconnu qu’il se voyait bien continuer à San Siro au-delà de la saison en cours. C’est même son souhait le plus cher : «C'est évidemment ce que je veux faire, gagner avec lui, cette équipe et ce club fantastique. Je connaissais déjà Lukaku, Young et Eriksen. Ce sont tous des gars fantastiques et nous ramons tous dans la même direction. L'Inter est un immense club avec des fans incroyables."

Plus d'équipes

Même s’il n’est pas un titulaire, Moses a été assez sollicité depuis qu’il est arrivé chez les Nerrazzuri en janvier dernier. Il a pris part à 10 rencontres, dont 5 comme titulaire (1 passe décisive réussie).