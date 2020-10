Victoire historique de l’Ajax en Eredivisie !

L’Ajax a enregistré ce samedi un succès monumental en Eredivisie, en disposant du VVV Venlo sur un score sans appel de 13 buts à 0.

L' a signé ce samedi la plus large victoire de l'histoire de l' en détruisant le VVV Venlo sur le score de 13-0.

Les champions néerlandais en titre ont attaqué le match en ayant un point de retard sur le et avec la possibilité donc de regagner le sommet après avoir enregistré quatre victoires et un nul lors de leurs cinq premiers matches. Mais alors que l'Ajax était favori pour l'emporter contre le VVV, qui occupait la 10e place du classement, personne n'aurait pu prédire la manière avec laquelle ils allaient balayer leurs modestes opposants.

Un triplé de Lassina Traoré

Jurgen Ekkelenkamp a ouvert le score pour l'Ajax après 13 minutes et Lassina Traoré a signé un doublé avant que Dusan Tadic ne marque pour donner aux visiteurs une marge de victoire 4-0 lorsque le coup de sifflet de la mi-temps a retenti. Ce n'est que lorsque VVV a été réduit à 10 hommes six minutes après le début de la seconde période en raison du carton rouge du défenseur vétéran Christian Kum, cependant, que les vannes se sont vraiment ouvertes. L'Ajax a ajouté neuf autres réalisations à son total. Et ce en l'espace de 32 minutes seulement, à raison d'un but toutes les trois minutes et demie.

Traoré a scoré à trois autres reprises pour porter son total personnel à cinq, alors qu'il y avait un autre but pour Ekkelenkamp et le milieu de terrain brésilien Antony a également battu le gardien du VVV Delano van Crooij.

Pas d'humeur à laisser ses rivaux se tirer d'affaire, l'Ajax a envoyé Klaas-Jan Huntelaar dans le grand bain et l'attaquant vétéran a apporté sa contribution à cette démonstration de force en trouvant le chemin des filets adverses à deux reprises, tandis que son collègue remplaçant Lisandro Martinez y est également allé de son but.

L'Ajax avait fait mieux en 1984

L'Ajax ayant enregistré un total de 45 tirs, dont23 cadrés, durant cette partie, le cauchemar du VVV aurait pu être encore plus conséquent.

La raclée de samedi a marqué la plus grande victoire de l'Ajax dans l'élite néerlandaise, dépassant la victoire 12-1 de mai 1972 sur Vitesse. Ce match a également effacté des tablettes le précédent record d'Eredivisie pour ce qui est de la victoire la plus large. Mais le résultat n'était pas assez important pour établir une nouvelle marque en ce qui concerne la plus grande victoire de l'Ajax de l'histoire. Le succès face aux Red Boys Differdange du en Coupe de l'Uefa sur le score de 14 buts à 0 reste devant.