L'ancien international belge est de retour en Angleterre, à peine trois ans après avoir quitté Manchester City.

Vincent Kompany, ancienne légende de Manchester City, fait son retour dans le football anglais en tant que nouveau manager de Burnley, le légendaire Belge cherchant à les aider à faire leur retour en Premier League dès la première occasion.

Les Clarets ont souffert de la relégation en 2021-22, et l'entraîneur de longue date, Sean Dyche, a payé le prix des luttes en bas de tableau lorsqu'il a été relevé de ses fonctions d'entraîneur en avril.

"Je suis excité par le défi qui m'attend"

Les rênes de Turf Moor sont désormais confiées à un homme qui a passé 11 années mémorables à Manchester entre 2008 et 2019, remportant 12 trophées au cours de cette période et faisant 360 apparitions - dont beaucoup en tant que capitaine.

Depuis son départ de City, l'homme de 36 ans a passé les trois dernières années dans son pays natal, à Anderlecht, où il a fait ses armes d'entraîneur.

Il a supervisé la qualification européenne et une course à la finale de la Coupe de Belgique pendant son retour au club qui a contribué à lancer sa carrière, mais un nouveau défi est maintenant relevé en Championship.

Kompany a confié au site officiel de Burnley son retour en Angleterre : "Je suis excité par le défi qui m'attend.

"J'ai hâte de travailler avec les joueurs et de créer une équipe positive et gagnante pour nos fans lorsque nous retournerons à Turf Moor.

"J'ai été impressionné par la vision du conseil d'administration pour le club, qui correspond à la mienne, et je suis impatient de jouer mon rôle alors que nous entrons dans une saison importante."

Le président de Burnley, Alan Pace, a ajouté sur une nomination notable dans le banc de touche : "Nous sommes absolument ravis d'accueillir Vincent au Burnley Football Club.

"Vincent est un leader reconnu et j'ai été très impressionné par ses idées pour le Burnley Football Club, sa volonté de réussir et sa volonté de ramener le club en Premier League.

"Vincent a fait preuve de compétences impressionnantes en menant l'une des plus grandes équipes de Belgique à un retour au football européen et à une finale de coupe la saison dernière et nous avons été enthousiasmés par sa philosophie, son approche et son ambition pour le club."

Sur le banc de Manchester City un jour ?

Pendant ses 11 années à Manchester City, Kompany s'est montré un leader naturel, ainsi qu'une présence réfléchie et intelligente dans le vestiaire.

L'arrivée de Pep Guardiola et de ses méthodes d'entraînement s'est avérée une grande source d'inspiration, et couplée à une histoire de problèmes de blessures, Kompany est rapidement passé à la direction d'Anderlecht.

L'article continue ci-dessous

Mais il a connu des fortunes diverses en Belgique, et un transfert à Burnley pourrait être considéré comme un gros risque, en particulier avec un grand nombre de joueurs expérimentés qui ont été libérés cet été et l'incertitude concernant les nouvelles recrues.

Kompany se sentira chez lui dans le nord-ouest de l'Angleterre, mais la pression sera forte pour ramener les Clarets en Premier League du premier coup, avec des finances serrées.

En fin de compte, il aimerait prendre les rênes de l'Etihad Stadium un jour et les fans seraient ravis de l'accueillir à nouveau. Prendre la place de Kompany à Turf Moor est un test suprême de ses compétences en matière de gestion et de tactique, qui pourrait bien décider de son destin d'entraîneur.