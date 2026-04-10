VfB Stuttgart : toutes les informations sur la diffusion en un coup d'œil : qui diffuse les matchs du VfB en direct à la télévision et en streaming ?

Cette saison, le VfB Stuttgart évolue en Bundesliga, en Coupe d’Allemagne et en Europa League. Pour suivre chaque rencontre en direct, vous devrez souscrire plusieurs abonnements auprès de divers diffuseurs.

Découvrez sur quelles chaînes les matchs du VfB Stuttgart sont diffusés en direct.

VfB Stuttgart : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs du VfB à la télévision et en streaming ?

Suivez le VfB Stuttgart en Bundesliga, en Ligue Europa et en Coupe d’Allemagne à la télévision et en streaming.

Avec le coup d’envoi de la saison 2025/26 de Bundesliga, un nouveau cycle de droits, valable jusqu’en 2028/29, est entré en vigueur. Sky ne diffuse plus la conférence de la Bundesliga : la conférence du samedi est désormais assurée par DAZN, qui conserve également les matchs du dimanche.

Sky demeure la chaîne de référence : elle diffuse le match du vendredi soir, l’intégralité des rencontres du samedi après-midi et la rencontre phare du samedi soir. Les rencontres du VfB sont également disponibles en direct via WOW ou l’application Sky Go.

En clair, SAT.1 diffuse, outre la rencontre d’ouverture, les matchs du vendredi soir des 15ᵉ et 16ᵉ journées ainsi que les deux rencontres de barrage.

IMAGO / Eibner

Pour suivre le VfB Stuttgart en Ligue Europa, branchez-vous sur RTL, qui diffuse la compétition en clair. Chaque journée, un match impliquant une équipe allemande est retransmis en direct sur RTL ou sur Nitro.

Sur RTL+, un flux vidéo en direct permet de suivre chaque journée une sélection des meilleures rencontres, en direct ou en multivision.

Tous les matchs de la Coupe d’Allemagne sont diffusés en direct par Sky. En outre, ARD et ZDF proposent chacune une sélection de rencontres en clair à chaque tour.

Getty Images

VfB Stuttgart : toutes les infos diffusion en un coup d’œil : qui diffuse les matchs du VfB à la télé et en streaming ? Suivi en direct sur SPOX.

Si vous ne pouvez pas regarder les rencontres du VfB à la télévision et que vous ne voulez quand même pas manquer les temps forts, rendez-vous sur notre page d’accueil : nous y assurons le suivi en direct de certaines rencontres.

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