Verweij révèle que l'Ajax s'intéresse à Daley Blind

Mike Verweij s'attend à ce que l'Ajax soit encore très actif sur le marché des transferts dans les semaines à venir. Par ailleurs, cet observateur de l'Ajax prévoit qu'un accord concernant Daley Blind, libre de tout contrat, sera conclu rapidement.

« Il va venir. Mais la situation n’a pas évolué par rapport à il y a quelques semaines. À l’époque, l’intention avait été exprimée qu’Ajax et Blind s’entendraient. Seulement, rien n’est encore officialisé par écrit. Cela finira par se faire, et peut-être même assez rapidement », prédit Verweij dans la rubrique Kick-Off du journal De Telegraaf.

Verweij explique ensuite pourquoi l’arrivée de Blind se fait attendre. « Il doit se passer beaucoup de choses, et très vite, sur le marché des transferts. Je pense que Jordi Cruijff est en train de s’occuper de quelques gros calibres. Et Daley Blind, ça va s’arranger, je pense. Ça va se conclure à court terme. »

« Míchel tient beaucoup à l’avoir. Je pense donc qu’il a aussi une chance d’intégrer le onze de départ », estime Verweij, pour qui le retour du défenseur, parti à Gérone, ne peut être que bénéfique.

Son père, Danny Blind, s’est récemment exprimé dans l’émission « Het Oranje Café » au sujet d’un éventuel retour du latéral gauche à l’Ajax. « Bon sang, je ne sais pas. Ça me semble peu probable. Mais je n’en suis pas sûr », a déclaré l’ancien joueur et entraîneur du club d’Amsterdam, sans pouvoir se prononcer définitivement.

Âgé de 36 ans, Blind a déjà porté deux fois le maillot ajacide. Il a également évolué à Manchester United et au Bayern Munich. Depuis 2023, il était sous contrat avec Gérone, où il a travaillé aux côtés de Míchel, désormais à la tête d’Ajax.