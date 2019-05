Verratti, Dante... Les réactions après PSG-Nice (1-1)

Le PSG a encore laissé filer des points en L1, ce samedi contre Nice. Au coup de sifflet final, les Franciliens ont exprimé leur déception.

Paris s'est encore manqué en . Pour le compte de la 35e journée, le club de la capitale a dû partager les points avec l'OGC Nice à domicile au sortir d'une prestation encore une fois laborieuse. Même si ce résultat est sans conséquence sur l'issue de l'exercice, les hommes de Thomas Tuchel sont apparus frustrés après le match. Frusté de ne pas avoir su se relancer et redonner le sourire aux supporters.

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Canal+ et AFP) : "En 2e mi-temps contre c'était mieux qu'aujourd'hui j'ai l'impression. On avait un état d'esprit d'un match amical. On a manqué d'intensité et de beaucoup de choses. Peut-être que c'est normal vu que le championnat est plié. Ce n'était pas notre meilleure performance".

"Il n'y a rien à gagner, pas d'objectifs à atteindre. Nous ne sommes pas contents de notre jeu, on manque de rythme, d'agressivité, d'accélération. Je peux comprendre. Ça montre aussi à quel point mon équipe a été extraordinaire jusqu'à la trêve (de fin mars). (...) La défaite en finale de la , c'est super dur. Mais c'est dur pour nous de retrouver notre meilleur niveau en , c'est pour ça que ce n'est pas facile de gagner. (...) Cavani a eu une grande possibilité pour marquer. Il a fait un match normal. (Pour la saison prochaine) Nous sommes attentifs, on observe toutes les choses. Mais on ne peut pas oublier. Ce n'est pas facile de gagner, gagner, on a eu une mentalité extraordinaire. Les gars ont essayé de montrer ça encore lors de la finale de Coupe de . Les matches maintenant, je suis un peu indulgent parce qu'ils ont très bien fait. C'est absolument nécessaire de trouver des solutions pour la saison prochaine pour améliorer notre cadre."

Marco Verratti (milieu de terrain de Nice sur Canal+) : "On voulait gagner. On n'a pas fait de bons matches dernièrement, on a mal joué. On voulait faire mieux. On a tenu, on a cherché des occasions, et essayé de gagner jusqu'au bout. On fait match nul, mais il faut continuer à travailler et donner le maximum lors des 3 derniers matches. Ce n'est pas une question de motivation. Quand t'es deja champion et que tu as fait beaucoup de matches, des fois dans la tête ça a fonctionné. Jusqu'à janvier, c'était une saison magnifique. Apres, ca a été compliqué et ca nous a fait mal. On a pris un sérieux coup, mais il faut continuer à travailler. C'est ça le football, on ne peut pas toujours gagner. Et il faut féliciter Nice".

Dante (défenseur de l'OGC Nice sur Canal+) : "On a tous vu que Neymar touche avec la main. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas ? Moi, je le touche et je le gêne, mais c'est après coup. Ce sont des faits de match. On pouvait perdre ce match, mais aussi le gagner. C'est dommage qu'on n'ait pas mis ce deuxième but".

