Verratti n'a jamais pensé quitter le PSG

Le milieu de terrain italien, Marco Verratti, a indiqué qu'à aucun moment de son séjour à Paris il n'a vraiment pensé à un départ.

Marco Verratti affirme n'avoir jamais envisagé de changer de tunique au cours de son séjour de huit ans au .

Des discussions sur les transferts ont régulièrement fait surface autour de l'international italien. Ayant vu sa cote augmenter à la suite de ses performances remarquées dans la capitale française, Verratti a tapé dans l'oeil de nombreux grands clubs européens.

Un retour en a été envisagé pour le joueur de 27 ans, qui n'a jamais évolué en vu qu'il a quitté sa formation de Pescara quand celle-ci évoluait encore en seconde division. Des prétendants de sont également apparus à certains moments, tandis que Barcelone ferait partie de ses admirateurs de longue date du milieu de terrain défensif.

Verratti est conscient de l'intérêt qu'il suscite, mais affirme qu'un transfert ailleurs ne lui a jamais traversé l'esprit. Alors qu'il se trouvait avec sa sélection nationale pour les matches de Ligue des Nations, le Petit Hibou a confié : "Ce que j'aime le plus, c'est jouer au football et je le fais pour une équipe qui joue pour de grands objectifs. Au cours de ces huit années, j'ai joué avec de grands champions et cela ne m'est pas venu à l'esprit de quitter le PSG. Je suis bien là-bas et nous verrons dans le futur."

Verratti a connu un succès considérable en , remportant sept titres de et un certain nombre d'autres distinctions nationales. Il a également contribué à qualifier le PSG pour la finale de la en 2020.