Vérone-Gênes 0-2, le compte rendu du match

VÉRONE-GÊNES 0-2





Buteurs : 17' s.t. Vitinha, 41' s.t. Oestigard





VÉRONE (3-5-2) : Montipò ; Nelsson, Edmundsson, Valentini ; Oyegoke (remplacé par Belghali à la 1re minute de la 2e mi-temps), Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui (remplacé par Suslov à la 20e minute de la 2e mi-temps), Frese (remplacé par Sarr à la 40e minute de la 2e mi-temps) ; Bowie, Orban (à la 41e s.t. Mosquera). Entraîneur : Paolo Sammarco





GENOA (3-5-2) : Bijlow ; Marcandalli, Ostigard, Vasquez ; Ellertsson, Malinovskyi (remplacé par Amorim à la 26e minute de la deuxième mi-temps), Frendrup, Messias (remplacé par Martin Caricol à la 43e minute de la deuxième mi-temps), Sabelli (remplacé par Norton-Cuffy à la 14e minute de la deuxième mi-temps) ; Colombo (remplacé par Ekhator à la 34e minute de la deuxième mi-temps), Ekuban (remplacé par Vitinha à la 15e minute de la deuxième mi-temps). Entraîneur : Daniele De Rossi.





Arbitre : Valerio Marini





Avertissements : 6' 1ère mi-temps Oyegoke, 31' 1ère mi-temps Akpa Akpro, 36' 2ème mi-temps Vitinha