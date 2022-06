Vente de l'OM : Le clan McCourt dément à nouveau

L'entourage du propriétaire de l'OM a tenu à balayer une nouvelle fois les rumeurs d'une possible vente du club aux Saoudiens.

L'Olympique de Marseille ne changera pas de propriétaire cet été. C'est en tout cas ce qu'affirment Frank McCourt et son entourage, qui ont une nouvelle fois démenti la rumeur d'une vente du club.

"C'est totalement faux"

L'an dernier déjà, le feuilleton avait duré une bonne partie de l'été, la rumeur évoquant une possible vente au saoudien Mohamed Ajroudi. Une vente qui n'a jamais eu lieu.

Une saison plus tard, les discussions seraient toujours en cours à en croire certains médias, alors que l'OM est de retour en Ligue des champions et s'apprête à vivre un mercato crucial pour se renforcer.

Ce vendredi, l'entourage de Frank McCourt affirme pourtant dans La Provence qu'il n'est pas question de vendre : "C'est totalement faux". Des procédures judiciaires pourraient même être intentées contre ceux qui font courir ces informations.

Une réunion avec Longoria prévue à Boston

L'ancien patron des Los Angeles Dodgers serait en effet dans l'optique de rester à la tête du club phocéen, qu'il a racheté fin 2016, pour encore de longues années.

Le président de l'OM, Pablo Longoria, est d'ailleurs attendu la semaine prochaine à Boston pour y retrouver Frank McCourt et évoquer l'avenir, alors que l'Espagnol pilotera encore cet été le mercato du club, autorisé à recruter.

"Je ne suis pas en colère mais cela m'agace, parce que j'ai été très clair: le club n'a pas été à vendre, ne l'est pas et ne le sera pas", avait assuré l'Américain en mars 2021 auprès de Top of the foot pour répondre à une rumeur déjà persistante.