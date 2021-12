Venise-Juventus (1-1) : la Vieille Dame perd 2 points et Dybala

Quatrième de Serie A la saison dernière, la Juventus Turin n'est guère moins à son aise depuis le départ de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Si la Vieille Dame a remporté quatre de ses cinq derniers matches de championnat sans encaisser de but, elle figure toujours à sept points des quatre premiers du classement. Insuffisant pour un club habitué aux sommets.

Opposée à Venise ce samedi soir, pour le compte de la 17ème journée de Serie A, l'équipe entraînée par Massimiliano Allegri ne s'est pas vraiment rassurée hors de ses bases. Bien au contraire... qui plus est avec la sortie sur blessure du si important Paulo Dybala (12e). Après une première grosse occasion manquée (27e), l'attaquant Alvaro Morata a pourtant ouvert le score, terminant du pied droit au terme d'un mouvement collectif intéressant.

La Juve manque le coche, Venise en profite

Avant la pause, les Turinois ont manqué une énorme possibilité de doubler la mise et de mettre un gros coup au moral des locaux (45e+2), mais Juan Cuadrado, pourtant en bonne position, n'est pas parvenu à cadrer sa tentative. Incapable de prendre ses distances au tableau d'affichage, la Juventus Turin s'est ainsi exposée à un retour de Venise.

Et comme souvent dans le football, la punition est arrivée. Déterminés à recoller, les locaux y sont parvenus grâce à un but signé Mattia Aramu (55e), lequel a marqué en une touche de balle depuis l'extérieur de la surface, laissant Wojciech Szczesny impuissant sur sa droite. Tenue en échec, la Juventus Turin a donc laissé filer deux précieux points et a perdu son meilleur élément sur blessure... Une soirée noire. Une de plus pour la Vieille Dame.