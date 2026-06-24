Dans un entretien accordé à SEG Stories, Joël Veltman coupe court à une rumeur tenace. Cette histoire surprenante a émergé après l’annonce du départ du défenseur de 34 ans, qui a choisi de ne pas prolonger son contrat avec Brighton & Hove Albion.

Récemment évoqué du côté de l’Ajax, club qu’il avait quitté en 2020 pour découvrir la Premier League, le Néerlandais dément catégoriquement que son épouse Naomi s’oppose à un éventuel retour à Amsterdam.

« Vous pouvez écrire ce que vous voulez sur moi, me traiter de bon à rien, je m’en fiche. J’ai laissé glisser beaucoup de choses. Mais si vous vous mettez à parler de ma femme ou de mes enfants… », s’insurge Veltman, visiblement indigné.

Le défenseur expérimenté poursuit : « C’était sans doute la première fois que je réagissais à ce genre de choses. Ça a déclenché quelque chose en moi. J’ai pensé : allez les gars, comment pouvez-vous inventer de telles choses ? C’est pour ça que j’ai réagi. Je sais bien sûr comment fonctionnent les médias, mais bon… »

La semaine dernière, il avait déjà répondu avec cynisme sur les réseaux sociaux : « Hahahahahaha, et moi, je suis Saint-Nicolas. Fake news. »

Après six saisons sous le maillot des Seagulls, le latéral droit, désormais libre de tout contrat, cherche un nouveau défi.

« Mais c’est aussi plutôt sympa », souligne le joueur qui quitte Brighton. « Je m’entraîne très dur pendant mes vacances pour être en forme. Je suis ouvert à tout. J’aimerais bien vivre une belle petite aventure, où que ce soit. »