Veerman réagit par un mot marquant au rejet catégorique de Koeman

Après la spectaculaire victoire 4-3 du PSV face au FC Utrecht, Joey Veerman s'est exprimé à la fois sur la blessure de Jerdy Schouten et sur les propos sévères du sélectionneur national Ronald Koeman. Le milieu de terrain a été remarquablement bref et concis sur ce dernier sujet : en un seul mot.

Après le match, le milieu de terrain s'est exprimé ouvertement à la NOS sur la situation de Schouten, qui a dû quitter le terrain avec une blessure au genou apparemment grave. Veerman était visiblement bouleversé et a souligné que ce moment avait tout éclipsé. « À ce moment-là, on espère que ce n’est pas trop grave. On lui demande comment il va et il répond tout de suite que ça ne va pas bien. C’est vraiment dur. Ça éclipse tout le reste. »

Dans les vestiaires aussi, l’ambiance était morose, malgré cette importante victoire. Veerman a souligné que les liens au sein de l’équipe sont très forts et que cela rend la situation d’autant plus difficile à vivre. « Nous sommes tout simplement devenus amis. Je n’ai pas de mots pour décrire ça, je trouve ça vraiment terrible. »

Le milieu de terrain a vu de près à quel point Schouten souffrait après le match. « Il était assis dans le vestiaire en pleurant. On ne peut que compatir avec lui. Je trouve ça vraiment horrible. » Veerman tient absolument à ce que Schouten soit présent à la fête du titre : « S’il le faut, je le porterai sur le char, mais il viendra. D’une manière ou d’une autre.»

La gravité de la blessure suscite également des inquiétudes pour la Coupe du monde à venir. Veerman a admis qu’il était difficile de penser à cela dans un moment pareil. « C’est tout simplement un drame humain. Je ne sais pas, vraiment pas. »

Au milieu de toutes ces émotions, la conversation a également porté sur l'équipe nationale néerlandaise, où Veerman a récemment fait parler de lui. Lors d'une conférence de presse, Koeman a clairement indiqué que le joueur du PSV ne figurait pas dans ses plans pour le moment. Le sélectionneur a déclaré que Veerman n'était ni son premier ni même son deuxième choix au poste de milieu gauche et a indiqué qu'avec un effectif en pleine forme, il n'avait aucune chance d'être sélectionné pour la Coupe du monde.

À la question de savoir ce que Veerman avait pensé en entendant ces mots, il a donné une réponse étonnamment brève. « Rien. » Lorsqu’on lui a demandé de préciser, il est resté sur sa position. « Je n’ai absolument rien pensé. » À la suggestion que son esprit devait alors être vide, il a répondu par l’affirmative.

On a ensuite demandé à Veerman pourquoi il ne souhaitait pas s’exprimer à ce sujet : « Je n’en ai pas envie. »