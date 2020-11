Vasilyev : "Mbappé se dirige vers un départ"

Pour l'ancien dirigeant de l'AS Monaco, Kylian Mbappé ne fera pas long feu à Paris.

Vadim Vasilyev n'avait pas réussi à retenir Kylian Mbappé à l'époque où les deux hommes se côtoyaient à . L'ancien dircteur sportid d l'ASM voit le Français s'envoler pour le bientôt.

« Il va devoir prendre des décisions très importantes et très lourdes. Aujourd’hui, on semble plus se diriger vers un départ", a ainsi prophétisé l'ancien dirigeant monégasque au micro de la chaîne Telefoot.

Vasilyev précise néanmoins que « rien n’est impossible« , même s’« il faut reconnaitre que Kylian est jeune » et que « ce qu’il veut, c’est gagner des titres ».

L'ancien cacique monégasque s'est aussi fendu d'un petit conseil à l'encontre du natif de Bondy : « Kylian est ambitieux et il veut tout gagner, battre tous les records. Il est comme ça. Si demain Paris peut lui proposer un projet à la hauteur de son ambition, où il se sent à l’aise pour aller plus loin et en lui donnant les chances de tout gagner dans sa vie, alors il (Paris) a ses chances. »