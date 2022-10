Varane sort sur blessure, l'énorme inquiétude à 4 semaines du Mondial!

Sorti sur blessure face à Chelsea, Raphaël Varane compromet sérieusement ses chances de participer à la Coupe du Monde!

Ça n'en finit pas! À la veille de la Coupe du Monde au Qatar, qui débutera officiellement le 20 novembre prochain, les blessures s'enchaînent à mesure que les matchs se multiplient. Le calendrier, très resserré en raison d'un mondial qui se jouera pour la première fois en hiver, a de sévères conséquences physiques sur les joueurs.

Sorti en larmes, Varane risque de rater la Coupe du Monde

L'Équipe de France est parmi les plus touchées. Elle a déjà officiellement perdu Mike Maignan, N'Golo Kanté, Boubacar Kamara, n'a toujours pas récupéré Paul Pogba et voir Karim Benzema enchaîner les pépins... et elle pourrait également être amputée d'un autre titulaire.

En effet, c'est cette fois au tour de Raphaël Varane d'inquiéter sérieusement les supporters des Bleus. Le défenseur de Manchester United a tenté de tacler Pierre-Emerick Aubameyang mais sa cheville est restée bloquée dans le sol.

Une grosse torsion qui pourrait être synonyme d'entorse sévère voire pire pour le champion du Monde 2018, à seulement 4 semaines du mondial. Il est d'ailleurs sorti en larmes et a vu son entraîneur, Erik Ten Hag, faire le tour du terrain pour venir le voir.