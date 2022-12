Varane et Konaté malades à leur tour

Plusieurs joueurs de l'équipe de France ont été victimes d'un virus ces derniers jours, les derniers en date étant Varane et Konaté.

Dans quel état sera l'équipe de France pour sa finale de Coupe du monde, dimanche face à l'Argentine ? Après les forfaits de Rabiot et Upamecano - dont on ne sait pas s'ils seront remis - face au Maroc, l'hécatombe se poursuit.

Jeudi, c'est Kingsley Coman qui était déclaré malade. Deux nouveaux joueurs sont désormais concernés, à 48h du match.

Il s'agit des deux défenseurs centraux, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté, qui ont été placés à l'isolement. Le second serait victime de symptomes plus prononcés, à en croire L'Equipe.

Une bien mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps, qui va devoir se creuser les méninges pour établir son XI, et en particulier sa charnière centrale pour stopper Messi, Alvarez et consorts.

"Quand Dayot a eu le virus, il est resté dans sa chambre le premier jour et le lendemain cela allait mieux", a tenté de rassurer Ousmane Dembélé ce vendredi en conférence de presse. En espérant que ça s'arrête là.