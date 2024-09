Varane, c'est choquant

Raphaël Varane envisagerait de prendre sa retraite après avoir subi une grave blessure au genou à Como, en Serie A.

Le joueur de 31 ans souffre d'une série de problèmes, notamment au genou, ce qui signifie qu'il n'a joué qu'une seule fois pour son nouveau club depuis son arrivée l'été dernier. Varane ne devrait pas revenir avant plusieurs mois et envisage une retraite anticipée, selon Le Parisien. La star recrutée par Como n'est même pas inscrite dans l'effectif de Serie A et il appartient désormais au joueur de décider s'il vaut la peine de rester pour aider l'entraîneur principal Cesc Fabregas plus tard.

Le contrat de Varane à Como pourrait être résilié car Le Parisien affirme que Varane annoncera officiellement sa retraite « bientôt ». L'international français aux 93 sélections est quatre fois vainqueur de la Ligue des champions et a également soulevé la Coupe du monde, ainsi que de nombreux autres titres. Il a joué pour deux des plus grands clubs du monde, le Real Madrid et Manchester United, et il n'y a pas grand-chose de plus qu'il puisse accomplir.

Varane a pris sa retraite internationale après avoir atteint la finale de la Coupe du monde 2022 avec la France, perdue aux tirs au but contre l'Argentine. Mais il a remporté 22 titres au cours de sa carrière, donc cela aura été vite oublié et son armoire à trophées reste toujours très pleine.

Varane est sous contrat avec Como jusqu'en 2026, mais une décision finale sur son avenir devrait être prise dans les prochaines heures. Como accueillera Vérone dimanche, ce qui pourrait bien être le dernier adieu du défenseur aux fans.