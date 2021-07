Varane a donné son accord à Manchester United

Alors que les négociations entre les deux clubs continuent, Raphaël Varane a fait part de son aval pour rejoindre les rangs de MU.

Raphael Varane a un accord de principe avec Manchester United pour un contrat jusqu'en 2026, mais Goal est en mesure de confirmer qu'il n'y a pas encore eu de terrain d'entente trouvé entre le club anglais et le Real Madrid pour le défenseur.

Les Diables rouges n'ont pas encore fait d'offre officielle pour Varane et continuent d'attendre leur heure, sachant qu'ils sont en position avantageuse dans les négociations avec le club espagnol, qui a accepté le départ du Français. Aucun transfert ne devrait être annoncé dans l'immédiat. Et Varane, qui a le plus grand respect pour Madrid, n'a pas pas demandé à partir. Il n'a rien contre le fait d'attendre et patienter jusqu'à ce que son avenir soit résolu.

Manchester United n'a encore émis aucune offre

Comme révélé par Goal, Madrid a accepté à contrecœur que Varane les quitte cet été. L'international français cherchant un nouveau défi après avoir passé les 10 dernières années avec les géants de la Liga. Le contrat de Varane à Santiago Bernabeu expirant en 2022, Madrid souhaite organiser un transfert le plus tôt possible pour récupérer des frais importants pour l'un de ses meilleurs joueurs.

Le défenseur central a un accord de principe avec United pour un contrat de cinq ans, mais il n'a pas officiellement demandé à partir et se contente de laisser son avenir entre les mains des deux clubs. S'il parvenait à rallier Old Trafford, Varane recevra également une augmentation significative de son salaire, qui s'élève à 6 millions d'euros par an à Madrid. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'accord imminent en vue et Varane devant être de retour à Valdebebas le 23 juillet.

La perte de Varane sera un coup dur pour Madrid, qui a déjà vu le capitaine et figure légendaire Sergio Ramos partir pour le Paris Saint-Germain dans le cadre d'un transfert gratuit cet été.

Varane est serein pour la suite

Les fans de United, qui ont vu des cibles importantes leur filer entre les doigts dans le passé en raison d'un retard dans les pourparlers de transfert, espèrent qu'un accord avec Madrid sera mis en place rapidement. Comme pour tout transfert, il est toujours possible qu'il échoue, bien qu'il y a quand même de fortes chances pour que Varane devienne un joueur de Manchester United avant la saison 2021-22.

Actuellement, les responsables anglais jouent simplement la montre dans l'espoir de faire baisser le prix, sachant que la valeur marchande du joueur continue de se déprécier compte tenu de sa situation contractuelle à Madrid. Varane, pour sa part, n'est pas non plus pressé et, par respect pour le président madrilène Florentino Perez et les supporters du club, il ne fera pas pression afin d'accélérer sa sortie.