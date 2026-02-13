VAR-CICAL ! Frenkie de Jong fulmine après une décision « scandaleuse » d'hors-jeu de huit minutes qui prive Barcelone d'un but lors de la défaite contre l'Atlético Madrid

La soirée de Barcelone dans la capitale espagnole a été de pire en pire, une intervention controversée de la VAR ayant éclipsé une soirée à oublier pour les hommes de Hansi Flick. Les Blaugrana, qui occupent actuellement la tête du classement de la Liga, étaient déjà sous le choc après une première mi-temps catastrophique au Riyadh Air Metropolitano lorsque Pau Cubarsi a semblé réduire l'écart. Cependant, après huit minutes d'examen minutieux, le but a finalement été annulé, laissant les superstars et le staff du Barça absolument furieux contre l'arbitrage.

Le match aller de la demi-finale de la Copa del Rey a été un véritable cauchemar pour les visiteurs, qui se sont retrouvés menés de quatre buts à la mi-temps après une prestation désastreuse. Alors que l'équipe de Diego Simeone faisait des ravages, le sujet de conversation après le coup de sifflet final a été l'échec de la technologie semi-automatisée de détection des hors-jeu, qui a obligé les arbitres VAR à tracer des lignes manuellement, provoquant un arrêt complet du match pendant près de dix minutes.

« C'est un scandale ! » – Frenkie de Jong s'insurge

Le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a été interrogé sur le but refusé dans la zone mixte. Le meneur de jeu était incrédule que la technologie destinée à accélérer le jeu ait entraîné un retard aussi long et déroutant. « Sur la photo de hors-jeu, on ne voit même pas le contact avec le ballon au moment où Fermin tire », a déclaré De Jong aux journalistes. « Plus tard, une autre image a été diffusée, sur laquelle on voyait clairement que le défenseur se trouvait un mètre derrière Lewandowski. C'est très étrange, c'est un scandale. »

Cette frustration a été reprise par Eric Garcia, qui a connu une soirée difficile contre ses anciens rivaux. Le défenseur du Barça faisait partie d'une ligne arrière qui a été régulièrement et impitoyablement exposée tout au long du match. Garcia a qualifié ce retard de « honteux », se demandant pourquoi le système semi-automatisé avait échoué au moment où il était le plus nécessaire, laissant les joueurs dans l'incertitude pendant la période la plus critique de leur tentative de remontée.

Flick déconcerté par le manque de communication

Hansi Flick, qui a peut-être connu la défaite la plus embarrassante de sa carrière, s'est montré tout aussi cinglant à l'égard de l'arbitrage. Le sélectionneur allemand a été vu en train de discuter avec animation de la décision avec le quatrième arbitre sur la ligne de touche. « Pour moi, c'est fou d'attendre aussi longtemps pour résoudre une telle situation. Sept minutes, pensez-y... Quand j'ai vu le ralenti, il était clair qu'il n'y avait pas de hors-jeu », a déclaré Flick lors de sa conférence de presse d'après-match.

Le patron a également déploré le « manque total de communication » de la part de l'équipe arbitrale pendant cette longue interruption. Alors que son équipe peinait à faire face à un Atlético Madrid inspiré, Flick estimait que ce but aurait au moins pu servir de base à une remontée lors du match retour. Au lieu de cela, la commission d'arbitrage a admis par la suite que le système avait subi une « erreur de modélisation » en raison de la forte densité de joueurs dans la surface, ce qui a nécessité une intervention manuelle que le Barça n'accepte tout simplement pas.

Simeone se moque de Yamal alors que le Barça s'effondre

Alors que le Barça fulminait contre les arbitres, Diego Simeone profitait pleinement de chaque seconde de la domination de son équipe. Le tacticien argentin était visiblement de bonne humeur sur la touche, en particulier après le troisième but marqué par Ademola Lookman. Dans un moment qui est rapidement devenu viral, Simeone a été filmé en train de se moquer du jeune prodige du Barça, Lamine Yamal, en levant trois doigts pour rappeler le score à l'adolescent alors qu'il passait devant la zone technique.

L'humiliation ne s'est pas arrêtée là, puisque Julian Alvarez, un joueur pressenti pour rejoindre Barcelone à l'avenir en tant que successeur à long terme de Robert Lewandowski, a porté le score à 4-0 avant la pause. L'intensité de l'Atlético était trop forte pour une équipe du Barça privée de joueurs tels que Raphinha et Gavi, mais la « joie pour le peuple » dont parlait Simeone après le match a été fortement ponctuée par la controverse autour du VAR qui a privé le match de son rythme.

L'avenir en ligne de mire au milieu du chaos du Metropolitano

Les répercussions de cette défaite vont au-delà du simple score, l'attaquant vétéran Robert Lewandowski se trouvant actuellement à un moment décisif de sa carrière. Le Polonais était au cœur de la décision de hors-jeu qui n'a pas été favorable au Barça, et alors que son contrat touche à sa fin, plusieurs clubs, dont ironiquement l'Atlético Madrid, seraient intéressés par sa signature. Lewandowski attendrait les élections présidentielles du club en mars avant de décider de la suite de sa carrière.

Pour l'instant, Flick et son équipe doivent trouver le moyen de se relever avant le match retour au Camp Nou le 4 mars. Avec Eric Garcia qui sera absent après avoir reçu un carton rouge en fin de match et le choc psychologique du « scandale » VAR encore frais dans les esprits, la tâche s'annonce plus difficile que jamais. Barcelone est peut-être toujours en tête de la Liga, mais cette soirée à Madrid a prouvé que lorsque la technologie fait défaut et que la défense s'effondre, même les leaders peuvent être ramenés brutalement sur terre.