Van Persie : "Lukaku a trouvé son bonheur"

Romelu Lukaku a "retrouvé son bonheur" à l'Inter et ne regrettera pas son départ de . C'est l'avis de l'ancienne star des Red Devils, Robin van Persie, qui pense que Lukaku est en plein essor en après avoir perdu son chemin à Old Trafford.

L'international belge pourrait avoir l'occasion de montrer au club de ce qui lui manque si l'Inter et United remportent leurs demi-finales respectives en Europa League.

L'équipe de affronte le tandis que United affronte Séville. Van Persie est impressionné par l'Inter d'Antonio Conte, emmenée par un Lukaku revigoré.

9 - Romelu #Lukaku is the 1st player to score in 9 games in a row in the history of #EuropaLeague / #UEFACup . Uncontainable. #InterLeverkusen pic.twitter.com/tIkUS3s5wK