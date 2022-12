Van Gaal, Renard, Zidane : quel serait le sélectionneur idéal pour la Belgique?

Avec la démission de Roberto Martinez, les Diables Rouges doivent se trouver un nouveau chef d'orchestre. Mais qui conviendrait le mieux?

À la suite de l'élimination prématurée des Diables Rouges au Mondial 2022, la collaboration longue de 6 ans entre Roberto Martinez et l'équipe belge a été rompue. Les Belges doivent désormais trouver un nouveau meneur d'homme capable de remettre en selle la quatrième nation au classement FIFA. Avec l'Euro 2024 dans un an et demi, il ne faut déjà plus traîner. Mais il ne faut pas non plus se planter. Alors, qui conviendrait le mieux à cette sélection belge?

Van Gaal et les autres mauvaises idées

Malgré un quart de finale plutôt convaincant lors de ce Mondial, Louis Van Gaal a décidé de quitter son poste de sélectionneur des Pays-Bas. Il a manifesté de l'intérêt pour reprendre l'équipe bien qu'il dise aujourd'hui ne jamais avoir été intéressé. Son profil ne correspond de toute façon pas à la sélection belge. Son coaching très « agressif » n'a aucune chance de fonctionner en Belgique où les équipes sont toujours plus performantes dans un contexte de « famille » que de pression constante.

Parmi les autres mauvaises idées, l'ex-légende du Standard Michel Preud'homme a été évoqué mais il n'a plus entraîné depuis plusieurs saisons et son approche ne fonctionne plus. Il a d'ailleurs été gentiment mis à la porte par son club de coeur il y a un an. Dans le même ordre d'idées, le nom d'Hein Vanhaezebrouck a circulé mais l'ex-entraîneur d'Anderlecht n'est jamais parvenu à confirmer son titre prometteur de 2015 avec La Gantoise. Ils incarnent tous deux un football dépassé.

Dernière très mauvaise idée parmi la liste des prétendants : Thierry Henry. L'actuel membre du staff des Diables Rouges connaît très bien ce groupe mais ses expériences de coach ont toujours été un échec. Tant à Monaco qu'à Montréal, il a même montré une grande inaptitude à travailler avec les jeunes. Un vrai frein pour reprendre une sélection qui mise sur la jeunesse et le renouveau.

Zidane et les autres propositions impossibles

La rumeur, déjà folle, a été renforcée par la possible prolongation de Didier Deschamps à la tête des Bleus : et si Zinédine Zidane reprenait l'équipe nationale belge? On le sait, ZZ s'estime prêt à relever le challenge de sélectionneur. Et comme son arrivée à Clairefontaine semble capoter, pourquoi pas

saisir l'opportunité belge? L'idée est excitante mais n'a, il faut le dire, presqu'aucune chance d'aboutir. Zizou ne serait d'ailleurs pas insensible à la possibilité de reprendre la Juventus.

D'autres profils intéressants auraient pu convenir mais le timing ne les permet pas. Fort de 5 années d'expérience, Philippe Clément est le nom qui revient le plus parmi les supporters. Champion 3 saisons consécutives en Belgique (avec Genk puis le Club Bruges), il a réalisé de belles choses avec Monaco en Ligue 1. Problème : la priorité dans sa carrière est de continuer à coacher un club. Même chose pour Wouter Vrancken, déterminé à ramener le titre à Genk, et Vincent Kompany, pleinement investi dans le projet de Burnley.

Renard ou une surprise comme solution?

Il est désormais temps de se pencher sur les meilleurs choix possibles. Le premier vient de marquer le Mondial de son empreinte, alors que personne ne l'attendait : Hervé Renard. Malheureux en club, l'ex-coach de Lille s'est fait une spécialité dans le coaching de sélection : vainqueur de la CAN avec la Zambie et la Côte d'Ivoire, il a emmené le Maroc au Mondial 2018 avant de battre l'Argentine avec son impressionnante Arabie Saoudite. Très humain mais intransigeant, il pourrait enfin amener cet esprit de corps qui a toujours manqué aux Diables Rouges.

Mais si son profil correspond à merveille aux attentes de la sélection belge, le principal intéressé pourrait ne pas vouloir prendre de risque. Il a pour l'instant toujours réussi à façonner ses sélections en faisant passer l'esprit de groupe au-dessus des individualités. Et il n'est pas certain qu'il se sente capable de faire ravaler leur égo à de fortes têtes comme De Bruyne, Courtois ou Lukaku.

Si ce n'est pas Hervé Renard, l'autre bonne idée actuelle se nomme Ralph Hasenhüttl. L'Autrichien est l'homme qui a fait passer le RB Leipzig dans une autre dimension et sait parfaitement s'y prendre avec les jeunes pépites. Il est notamment celui qui a lancé Mané vers les sommets. Quoi qu'il en soit, la Fédération belge devra faire le bon choix, et assez rapidement, si elle ne veut pas définitivement enterrer sa sélection.