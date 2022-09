Van Dijk ne s’alarme pas malgré le nul contre Everton

Virgil Van Dijk, le défenseur de Liverpool, n’est pas très préoccupé par les points vendangés par son équipe en début de saison.

Le défenseur de Liverpool, Virgil van Dijk, a fait part de sa frustration après le match nul 0-0 contre Everton. Mais, en même temps, il a cherché à positiver en rappelant que la saison est encore longue.

Dans un match très animé et où on a assisté à une vraie attaque-défense, Tom Davies a touché le bois pour Everton tandis que Darwin Nunez et Luis Diaz ont connu la même malchance chez les Reds.

Liverpool a donc dû se contenter d’un point au lieu de trois, et c’est la troisième fois de la saison que les Reds manquent de s’imposer. Après six journées disputées, cela commence à faire beaucoup. Si Arsenal l’emporte dimanche à Manchester United, Salah et consorts accuseront neuf points de retard sur la tête du championnat.

Van Dijk croit en un rebond rapide des Reds

Van Dijk n’ignore pas toutes ces données arithmétiques. Après la rencontre, il a ainsi fait part de son agacement : "C'était un match intense. Un match où nous avons le sentiment d'avoir perdu des points. Nous avons touché le poteau et la barre transversale, nous aurions pu faire mieux dans ce cas mais nous devons accepter qu'il y a eu de bons moments et des moments d'amélioration. Nous sommes encore au début de la saison, donc nous voulons nous améliorer et nous savons que nous le pouvons ».

Le Néerlandais ne s’alarme pas, mais il avoue qu’il est grand temps d’enchainer les victoires. "Il s'agit de gagner des matchs, et nous n'avons pas gagné autant que nous l'aurions voulu. Il nous reste 32 matchs et chacun peut avoir son opinion, mais nous avons des joueurs qui reviennent de blessure et j'espère que tout le monde pourra rester en forme et que nous essaierons de remporter quelques victoires. Les attentes sont élevées, nous sommes l'un des plus grands clubs du monde, ce sera toujours le cas, alors nous devons en profiter aussi."

Et à ceux qui disent qu’Everton avait été proche de les faire chuter, le colosse des Reds a répondu : « Ils ont eu deux grands moments oui, avec Alisson qui a fait quelques arrêts et le hors-jeu est le hors-jeu. Mais si nous comptons nos opportunités, je pense que nous aurions dû gagner le match et malheureusement nous ne l'avons pas fait ».