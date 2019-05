Van Dijk élu joueur de la saison en Premier League

Le défenseur central de Liverpool a été élu devant Raheem Sterling, Eden Hazard et Mohamed Salah.

Le défenseur de , Virgil van Dijk, a été élu joueur de la saison de après une campagne mémorable sous les ordres de Jurgen Klopp.

Ladies and Gentlemen,



Announcing your 2018/19 @EASPORTSFIFA Player of the Season.... @VirgilvDijk! pic.twitter.com/LfjdSo9q0G

— Premier League (@premierleague) 12 mai 2019

Le joueur de 27 ans a battu Raheem Sterling, Eden Hazard et ses coéquipiers Mohamed Salah et Sadio Mané pour remporter le prix dimanche, après que les votes des fans aient été combinés à ceux d'un panel d'experts.



Van Dijk devient le deuxième joueur consécutif de Liverpool à remporter le prix après le succès de Salah en 2017-18 et le quatrième des Reds avec Luis Suarez et Michael Owen qui ont également remporté le prix du temps de leurs passages à Anfield.