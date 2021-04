Van der Vaart compare Werner à "un cheval aveugle"

L'ancien milieu de terrain de l'Ajax estime que Timo Werner devrait être écarté à Chelsea au profit de Hakim Ziyech.

Hakim Ziyech doit être aligné d'entrée à Chelsea au détriment de Timo Werner, affirme l'ancien milieu de terrain de l'Ajax, Rafael van der Vaart. Ce dernier a comparé le style de jeu de l'attaquant allemand à celui d'un "cheval aveugle".

Ziyech et Werner sont tous deux arrivés à Stamford Bridge l'été dernier, durant un été extravagant en terme de dépenses pour les Blues, mais aucun n'a pu afficher un bon niveau en Premier League jusqu'à présent.

Van der Vaart s'est exprimé à propos des Blues et pour lui c'est Ziyech qui doit accompagner Mason Mount et Olivier Giroud en attaque, affirmant en outre que Werner a de la vitesse mais aucune compétence technique.

"Werner ne fait que baisser la tête et courir"

L'ancien milieu de terrain de Tottenham et du Real Madrid a déclaré à Ziggo Sport, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il choisirait Ziyech pour Chelsea et si c'était simplement parce qu'il connaissait le joueur de son temps à l'Ajax: "Non, c'est parce que c'est la meilleure option. Il est toujours capable de subvenir aux besoins de l'attaquant et Giroud a besoin de gars comme lui. Mount joue exactement de la même manière, c'est pourquoi je le choisirais aussi. Timo Werner est super rapide, et c'est peut-être quelque chose de bien à avoir dans un match à l'extérieur lorsque Chelsea est sous pression, mais il ne fait que baisser la tête et courir, ce qui ne mène à rien."

"Mount est un footballeur formidable, et je pense qu'il peut devenir encore meilleur en gagnant un peu de puissance, mais Werner est vraiment un cheval aveugle. Il a déjà montré que c'était ce qu'il faisait quand il a joué en Allemagne - et il le fait à nouveau maintenant", a poursuivi l'ancien milieu des Spurs, sans prendre de gants avec l'international allemand.

Werner, qui a rejoint Chelsea pour 53 millions d'euros à l'été 2020 en provenance du RB Leipzig, a marqué 10 buts en 41 apparitions dans toutes les compétitions pour les Bleus.

Seuls cinq de ses réalisations sont survenues en Premier League et Werner n'a marqué qu'un seul but en championnat depuis le 7 novembre.

Ziyech, quant à lui, a rejoint Chelsea depuis l'Ajax pour 40M€ en juillet 2020, après que le transfert ait été initialement convenu entre les clubs en janvier. Cependant, des blessures au genou et à la hanche ont limité l'ailier à 29 apparitions dans toutes les compétitions.

Il a bouclé 90 minutes à une seule occasion, c'était lors de la victoire 4-1 en Premier League contre Sheffield United.