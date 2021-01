"Van De Beek pourrait être le remplaçant de Pogba à MU"

L'ancien joueur de MU, Gary Neville, pense que Donny Van De Beek ne sera propulsé titulaire à United qu'avec le départ de Pogba.

La légende de , Gary Neville, a émis l'hypothèse que son ancien club avait signé Donny van de Beek dans l'espoir que Paul Pogba partirait.

Van de Beek était la signature estivale phare des Red Devils, mais l’international néerlandais a été contraint de passer une grande partie de la campagne sur le banc.

Il n'a débuté que deux fois en et n'a marqué qu'une seule fois pour son nouveau club. «C’est intéressant, quelque chose s’est passé - la signature de Van de Beek est intéressante - je ne peux toujours pas comprendre», a déclaré Neville à Sky Sports.

"C’est presque comme si cette signature avait été faite en prévision du départ de l’un des autres milieux, car Van de Beek vient de s’asseoir sur le banc ces derniers mois et il a coûté 40 millions de livres. Je pense que Manchester United prépare le départ de quelqu'un. Nemanja Matic pourrait filer à la fin de la saison prochaine, peut-être que Pogba pourrait partir. Donc, ils ont déjà Van de Beek pour peut-être assumer ce rôle, mais je pense que maintenant, la façon dont Paul Pogba joue et la façon dont la saison de Manchester United se déroule, il n'y a personne qui va venir en janvier et acheter Paul Pogba. , Je ne pense pas que Manchester United le laisserait partir."

Le joueur de 23 ans était arrivé d' et devait être la nouvelle coqueluche d'Old Trafford. Son manque de temps de jeu a cependant incité le manager Ole Gunnar Solskjaer à lui offrir du réconfort sur son avenir.

"Il y a tellement d'exemples de joueurs qui ont besoin d'un peu de temps, de joueurs de qualité, nous avons beaucoup d'exemples nous-mêmes et il y a d'autres clubs avec des exemples et parfois cela prend du temps", a déclaré Solskjaer à la suite des critiques de United sur la manière dont le joueur a été géré. "Vous ne vous attendez pas à ce que les gens qui s’occupent de lui se taisent parfois, surtout quand ils veulent le meilleur pour eux. Donny va jouer demain, c’est une autre chance pour lui. Et, oui, je lui ai parlé et lui ai fait prendre conscience de la façon dont nous l’évaluons, mais il jouera demain et c’est à nouveau une bonne opportunité pour lui de jouer". Malgré les promesses, le coach norvégien n'a pas aligné son milieu batave face à .