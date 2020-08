Van de Beek pessimiste pour un transfert cet été

Le milieu de terrain néerlandais est convoité par United et le Real Madrid mais il ne croit pas trop à un transfert durant le mercato en cours.

Donny van de Beek se dit "fier" de jouer pour l' et ne se plaindra pas s'il est conservé au sein de cette équipe malgré l'intérêt de et du .

Le directeur de l'Ajax, Edwin van der Sar, a révélé en juin que Van de Beek était une cible pour United et Madrid suite à la saison impressionnante réalisée par le géant néerlandais. Cependant, l'international néerlandais admet qu’un départ cette année est peu probable en raison de la situation «désordonnée» causée par la pandémie de coronavirus.

« Ce n’est pas clair et on doit attendre »

"C'est très compliqué parce que c’est justement une période très compliquée en termes de transferts, a-t-il déclaré à Fox Sports après la victoire 5-1 de l'Ajax en amical de pré-saison contre Utrecht jeudi soir. S'il n'y avait pas eu le coronavirus, cela aurait pu être différent maintenant. Il n'y a pas de clarté maintenant et nous devons attendre de voir comment cela se passe."

Van de Beek totalise 175 matches et 41 réalisations avec son club formateur. Il y a deux ans, et au même titre que les Matthijs De Ligt, Hakim Ziyech et Frenkie De Jong, il avait été parmi les grands artisans de l’excellent parcours du club d’Amsterdam en C1. Tous ses coéquipiers cités sont partis depuis, mais lui n’a pas bougé.