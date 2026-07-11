Van Bronckhorst encense le « grand talent » du Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst s’est dit « très satisfait » de la performance de Shaqueel van Persie. Samedi, l’attaquant a inscrit l’égalisation à 1-1 en entrant en jeu contre le Club de Bruges, avant que le Feyenoord ne l’emporte 3-1 lors de cette rencontre amicale.

« Il a été très bon. C’est l’un des plus grands talents dont nous disposons actuellement », a déclaré l’entraîneur du Feyenoord en conférence de presse après cette victoire en match amical.

« Lors de la dernière phase de la saison dernière, Shaqueel n’a pas pu jouer beaucoup de minutes en raison d’une blessure. Nous en avons tenu compte dans sa préparation. On voit qu’il est capable aujourd’hui de tenir trente minutes », a ensuite analysé Van Bronckhorst au sujet de l’entrée en jeu du fils de Robin van Persie.

Avant d’ajouter aussitôt : « Il doit encore gagner en puissance à l’entraînement et lors des matchs qu’il va disputer. Nous pouvons tous constater que Shaqueel est un joueur doté de nombreuses qualités. »

L’attaquant de dix-neuf ans, auteur d’une tête sur corner qui a ravit les supporters du Kuip, sera en concurrence la saison prochaine avec Ayase Ueda, Casper Tengstedt et Nacho Ferri.

Interrogé sur Calvin Stengs, Van Bronckhorst a confirmé que le milieu polyvalent, capable d’évoluer aussi sur l’aile, disposerait d’une chance durant la préparation. Reste à savoir s’il saura convaincre son entraîneur.

« C’est un joueur qui possède de nombreuses qualités. L’année dernière, il a connu une saison marquée par de nombreuses blessures, ce qui l’a empêché de jouer beaucoup. Je dispose d’un effectif assez large, il est donc important pour moi de faire jouer tout le monde. Chacun doit retrouver son rythme de match », conclut l’entraîneur du Feyenoord.

« Je dispose actuellement d’un effectif d’environ quarante joueurs. Il va falloir le réduire, et c’est précisément ce à quoi nous travaillons en ce moment. Mais l’énergie dont fait preuve Calvin est très positive », conclut Van Bronckhorst.