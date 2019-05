Valverde n'a "pas d'explications" pour la blessure de Dembélé

Déjà champion d' et toujours en route pour gagner un éventuel triplé en ajoutant la et la a son palmarès, le Barça s'est incliné à Vigo avec une équipe remaniée samedi soir et a perdu Ousmane Dembélé sur blessure.

En conférence de presse, Ernesto Valverde a parlé de ce thème.

"Je n'en connais pas les raisons. Ce n'est pas de la fatigue musculaire car il n'a que peu joué l'autre jour, ce n'est pas la jambe à laquelle il a connu une rupture la dernière fois, c'est l'autre, il s'est bien échauffé... J'imagine que ce sont des choses qui arrivent, je n'ai pas d'explications en tant qu'entraîneur".

[BREAKING NEWS] O.Dembélé has a hamstring injury in his right leg. He'll undergo tests tomorrow to determine the exact extent of the injury. pic.twitter.com/q3Ze4JijJE